Kodumaine rodo sookail

Eestimaa looduses on rododendronipõõsastikud väga tavalised. Sellise väite peale kergitavad paljud kindlasti kulmu. Need, kes pole veel tähele pannud, et meie sookail (Ledum palustre) pole süstemaatikute meelest enam kail, vaid hoopiski rodo (Rhododendron tomentosum).