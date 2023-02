Küberkelmid tõmbavad ohvri lohku võltsitud internetipangas

Skeem on selline, et pettur loob mõne teenusepakkuja kodulehele väga sarnase veebilehe ja ootab, et inimesed seal oma andmed sisestaks. Võltsveebilehele võib jõuda mitmel moel, näiteks petliku SMSi või e-kirja kaudu, mille kurjategija ohvrile saadab.