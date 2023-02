Hunt on paremini kaitstud kui kunagi varem

Hundi arvukus on siinmail viimase 150 aasta jooksul kõikunud väga suures ulatuses ja liik on olnud kahel perioodil isegi hääbumise äärel.

Kui veel mõned aastad tagasi oli meedias domineerivaks hundiga hirmutamine (neid on tegelikult palju rohkem, kui seire näitab; hundi arvukus aina kasvab, kohe-kohe hakatakse lapsi sööma jne), siis viimasel ajal on juhtivaks saanud risti vastupidine jutt (hunte on meil vähe, neid kütitakse liiga palju; nad on muutunud ohustatuks jne).