Hea peremees teeb kõik selleks, et kaitsta oma koera, kassi või mis tahes muu lemmiklooma tervist, aga on siiski tegevusi, millega võime tahtmatult oma koduloomi kahjustada. Siin on viis kõige levinumat ohtu, millega lemmikloom kodus kokku võib puutuda.