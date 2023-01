Ants Noot: põllumajandusele pandi kohustus süsinikuheidet kõvasti vähendada, aga kuidas? See pole veel päris selge

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Ants Noot nentis, et lisaks muudele probleemidele tuntakse põllumajanduses puudust ka haritud ja kogenud spetsialistidest.

Konverentsi korraldaja EPKK juhatuse esimees Ants Noot tõi esile, et põllumeeste jaoks on praegu peamiseks väljakutseks see ebamäärasus ja ebaselgus, mis valitseb nii kliimateemade, süsiniku jalajälje kui põllumeestele süsinikuheite vähendamisega pealepandud kohustuste selgitamisel.