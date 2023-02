Kauaoodatud koroonaravim jõudis apteekidesse

Koroonaravim Paxlovid jõudis jaanuari algul Eesti haiglatesse ja kuu teises pooles ka apteekidesse. See annab lootust, et haiglaravile satub edaspidi vähem riskipatsiente.

Esialgu jõudis Eestisse 4000 pakki ravimit, mis on ette nähtud vaid riskirühmale – eakatele ja krooniliste haigustega patsientidele. Paxlovid (toimeained nirmatrelviir ja ritonaviir) kirjutatakse välja selleks, et vältida neil haiguse väga rasket kulgu ja vähendada haiglaravile sattumise riski. Retseptiravim on apteegis saadaval hinnaga 2,5 eurot.