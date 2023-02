Hiina kevadfestivali tavad ja söögid

Et uus aasta tooks endaga palju õnne, tagatakse see paljude rituaalidega. Kõige lihtsam nendest on avada aknad ja uksed, et õnn sisse lasta. Tuli pidi terve öö põlema, et õnn näeks tulla ja valgus ehmataks kurje vaime. Sellel ööl tuleb olla kaua üleval, see kindlustab pika ea.