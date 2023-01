Ekspert Ants-Hannes Viira: rohepööre tuleb teha seitsme aastaga. On küsitav, kas Eesti seda suudab

Samal ajal teadlane hoiatas, et kiimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on eksistentsiaalne oht Euroopale. Nii tuleb meil kindlasti järgida Euroopa rohelist kokkulepet ja täita kokku lepitud mõõdikuid.

Eesmärgid, mis tuleb täita seitsme aastaga

Rohepöörde kontekstis on enim tähelepanu saanud järgmised mõõdikud, mis tuleb täita 2030. aastaks: vähendada pestitsiidide üldist kasutust 50%; vähendada toitainete kadu vähemalt 50%, tagades samal ajal, et mullaviljakus ei halvene.

Ka tuleb vähendada põllumajandusloomadel ja vesiviljeluses kasutamiseks ettenähtud antibiootikumide kogumüüki 50%. 2030. aastaks tuleb ka vähendada tuleb CO2 heitmeid 24%, võrreldes 2005. aasta kogustega. See nõue on mõeldud nii transpodile kui põllumajandusele – need valdkonnad kuuluvad Euroopa kliimapoliitikas JJM (jõupingutuse jagamise määruse) alla.

Lisaks tuleb aastaks 2030 tagada, et vähemalt 25% Euroopa Liidu põllumajandusmaast haritakse mahepõllumajanduslikult. Seitsme aasta jooksul tuleb jõuda ka selleni, et vähemalt 10% põllumajandusmaast oleks kaetud mitmekesiste maastikuelementidega.

Ta tõi esile, et väga oluline on ka roheüleminku rahastamine, investeeringud nõutud eesmärkide elluviimiseks, energeetika arendamine, koostöö kohalike omavalitsustega.

„Maaelu seisukohast kõige kaalukam ettepanek on see, et kõikide tasandite otsused peaksid olema kooskõlas rohepöörde eesmärkidega,“ rääkis teadlane. Praegust põllumajanduse ja toidusektori seisu kirjeldas teadlane järgmiselt: madal ressursi tootlikkus, suur töötlemata toodangu eksport, ELi keskmisest kõrgem lõpptarbijale suunatud valmistoodete osa impordis. Kahjuks ekspordime ikka veel liiga palju töötlemata toodangut – teravilja ja toorpiima, samas impordime üha rohkem valmistooteid, selle asemel, et ise rohkem tooret töödelda.