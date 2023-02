Eesti kukkus kvoodipagulastega läbi. Vaid üks maakoht oli teistest edukam

„Me rääkisime oma Süüriast põgenemise loo, nemad küsisid küsimusi ja võtsid meie telefoninumbri. Kui ma mõni päev hiljem oma tütart Leeni kooli viisin, siis peatasid külaelanikud mu juba tänaval, et uurida, kas meil on kõik ikka hästi, kas on abi vaja, kas meile meeldib siin ja kuidas me külmaga hakkama saame.“