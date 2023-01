Jäämurdja Tarmo 60: üks maailma vanimaid aluseid, mis veel oma teenistusülesandeid täidab

Jäämurdja Tarmo on ehitatud Soomes 1963. aastal Wärtsilä Hietalahti laevatehases. Vette lasti jäämurdja Tarmo valmimisaasta 31. jaanuaril. Tarmo sõsarlaevad on Tor, Njord, Varma ja Apu. 1993. aastal ostis Eesti riik Soomelt jäämurdja ära, et kasutada seda meie vetes jää murdmiseks. Siis vahetas laev ka oma Soome lipu Eesti oma vastu.

Tarmo jäävöö laius on 3,8 meetrit, paksus vööris 33 millimeetrit, ahtris 32 millimeetrit, külgedel 33 millimeetrit. Laeva kütusekulu täisvõimsusel on 52 tonni ööpäevas ja autonoomsus kakskümmend ööpäeva.

Transpordiametil on kaks jäämurdmise võimekusega laeva - jäämurdja Tarmo ja mitmeotstarbeline laev EVA-316. Jäämurdja Tarmo tööpõld on Soome laht ja EVA-316 murrab vajadusel jääd Liivi ja Pärnu lahel. Soome lahel on peamiseks jäämurdjaks Transpordiameti prahitud laev Botnica, mille omanik on TS Shipping. Möödunud hooajal jäämurdja Tarmo välja ei sõitnud, sest soodsate lõunakaare tuulte tõttu ei tekkinud Soome lahes jäämurde vajadust. 2019. aastal läbis Tarmo põhjaliku remondi.