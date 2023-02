Alates tänasest sõidab Tallinnast Tartusse hilisõhtune buss, mis peatub ka sadamas

Reisisadama A-terminali peatusest hakkab buss väljuma igal hilisõhtul kell 23.20, mis võimaldab kell 23.00 Helsingist Tallinna jõudvalt reisilaevalt mugavalt otse bussiga oma reisi Tartu suunas jätkata. Samuti on Reisisadama peatus nüüd lühem maa bussile jõudmiseks kõigile Tallinna vanalinna teatrite või Kalamaja meelelahutuskohtade külastajatele. Kõige hilisem võimalus Tallinnast Tartu poole reisida on kell 23.35 Tallinna Lennujaama bussipeatusest.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et hilisõhtune võimalus Tallinnast koju jõuda on nii välisreisidelt naasvate kui pealinna külastavate tartlaste jaoks kahtlemata väga oluline. „Arutasime neid soove ja vajadusi Lux Expressi esindajatega ning mul on väga hea meel, et täiendav hilisõhtune väljumine Tallinnast Tartusse teoks saab. Loodan väga, et see mugava bussisõidu võimalus võetakse reisijate poolt hästi vastu,“ lisas Tamm.