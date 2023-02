Metsatulu deklareerimisel tasub olla tähelepanelik – teadmatusest võib kaotada tuhandeid eurosid

Targalt planeerides on võimalik tulumaksust vabastada lausa 20 000 euro suuruseid tehinguid, mõnel juhul rohkemgi. AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer ütleb, et selle mõne aasta jooksul, mil uus kord kehtinud, on teadlike metsaomanike hulk tublisti kasvanud. „Nad uurivad juba enne metsa raieõiguse müüki panemist oma võimaluste kohta, kuidas kanda metsast saadud tulu järgmiste maksuperioodide peale,“ toob Asmer välja, kuid lisab, et jätkuvalt on palju ka neid, kes 5000-eurosest soodustusest ühes maksuperioodis pole kuulnudki, rääkimata siis sellest, et puudub teadmine, et kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.