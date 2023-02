Paraku on kaunviljade puhul probleemiks nende võrdlemisi raskesti seeditavus. Mitte ehk kõigile, ent mõnele siiski. Vaevusteks on punnis kõht, gaasid ja n-ö ülesajamise tunne. Nõnda tundub, et liha on palju hõlpsamini seeditav. Ometigi tekib vahel ületamatu hernesupi isu. Üks korralik tummine hernesupp on talvisel ajal vägagi omal kohal.