Õpetamine on kogu aeg mu kirg olnud. Loodan, et mul on ka tulevikus võimalik õpetada, aga mitte nii suures mahus kui seni. See töö tuli usaldada teistele inimestele. Kindlasti jään külalisloenguid andma, olen külalisprofessor ka Prantsusmaal Toulouse’is.