Nõnda siis kaotati kahe (nelja) liigiga väike rosmariiniperekond ära ning Rosmarinus officinalis’est on saanud Salvia rosmarinus. Tegelikult ei tahaks sisimas sellega üldsegi nõustuda. Salveid on ikka salveid, rosmariin aga sootuks teistsugune, nii välimuselt kui ka lõhnalt. Ning ega selle ümbertõstmisega saanud rosmariin grammigi külmakindlust juurde. Tema jääb ikka sama õrnukeseks vahemeremaiseks põõsaks kui ennegi. Millest on muidugi kahju. Rosmariin on üks paremaid maitsetaimi.