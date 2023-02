Internetis deklareerijatel on lootust saada tulumaksutagastus kuu lõpuks

Möödunud aasta tuludeklaratsiooni saab esitada 15. veebruarist 2. maini, olulisi muudatusi deklareerimisel pole. Maksu- ja tolliameti (MTA) erilise tähelepanu all on n-ö platvormitöötajad, investorid ja krüptokaevandajad. Üle tuleks vaadata ka mullu Ukrainale tehtud annetused. Samuti on viidud sisse uuendus pensionäridele.