Riiklikud teenetemärgid: rahvatantsujuht Valdo Rebane on viinud Eesti rahvakultuuri laia maailma

„Europeade on kui folkloori-Eurovisioon, see toimub igal aastal eri riigis,“ rääkis rahvatantsu­õpetaja, Eesti Europeade’i komitee juhatuse liige Valdo Rebane, kelle initsiatiivil jõudis see festival esimest korda Eestisse 2011. aasta suvel, kui Tartusse kogunes 3000 rahvatantsijat ja pillimeest üle Euroopa.