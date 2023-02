Legend eluajal ehk Maalehe oma Rein Sikk saab presidendilt teenetemärgi

Legendaarseks on Posti hinnangul Siku teinud tema omapärased osalusvaatlused ehk reportaažid.

„Näiteks, kui ta läks Narva justkui varastatud kaevuluuke vanametalli müüma või tema lugu sellest, kui ta helistas lõbusate tüdrukute telefoniliinile, sest tal on mure Eesti pärast,“ kirjeldab Post mõnda Siku kõlavamat lugu.

Praegugi on toimetaja Posti sõnutsi Siku lugude profiil lai. Näiteks selle nädala lehes kirjutab Sikk jahuleedikutest. Maalehe viimastes numbrites on ta peamiselt kirjutanud enda südameteemast saunast ning valdade raharaskustest.

Kärt Anvelt, Siku endine kolleeg Päevalehe aegadest, lisab, et Rein oli see, kes hakkas maainimeste muredest kirjutama rubriigis „Tädi Maali“. „Praegu, kui me lihtsast inimesest räägime, siis ütleme tädi Maali, aga Sikk tõi selle laiemalt käibele,“ jagab Anvelt.

Praegu, kui me lihtsast inimesest räägime, siis ütleme tädi Maali, aga Sikk tõi selle laiemalt käibele. Kärt Anvelt

Siku selge pluss on Anvelti hinnangul Reinu töömeetod, sest Sikk käib rahva seas. Arvamuse saamiseks ei võta ta toru, et küsida kommentaari, vaid sõidab ikkagi asjaosaliste juurde.

Sellele sekundeerib ka Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Ta ütleb, et Sikul on lausa eriline anne inimestega jutule saada ning kui Sikk jõuab Maalehe bussiga mõnda väiksemasse kohta, siis tervitatakse teda alati heatujuliselt.

„Keegi ei lase tema eest jalga, sest Rein on oma hinge ja südame panustanud sellesse, et väikesed kohad jõuaksid pildile. Et oleks teada, mida inimesed seal arvavad,“ nendib Riikoja.

Kärt Anvelt kirjeldab, et mitmedki Päevalehe peatoimetajad olid Sikuga hädas, sest viimane oli niivõrd keskendunud maainimeste lugudele. „Aga Sikk surus maainimeste lood läbi,“ jagab Anvelt.

Ta selgitab, et uue Eesti aja tulekuga keskendus ajakirjandus enamasti Tallinna, äri ja poliitika küsimustele, ent Rein Sikk aitas säilitada tasakaalu ja ka maainimeste muredel löögile saada.