GRAAFIKUD | Eestlastel kulub toidu ja alkoholi peale Euroopa Liidu keskmisest märgatavalt rohkem

Eurostat avaldas 2021. andmed selle kohta, palju liikmesriikides leibkondadel raha toidu ja alkoholi peale kulub. Eesti on mõlema tabeli eesotsas, kuigi veidi on olukord võrreldes varasema aastaga paranenud. Samas tuleb tõdeda, et need andmed on kogutud enne inflatsiooni tõusmist praegusele kõrgele tasemele.