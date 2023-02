Piima hinna kukkumine ajas naabrid marru: leedukad püstitavad poodide ette riste, lätlased ähvardavad boikotiga

Eestis on tänaseks toorpiima kokkuostu hind langenud 40 sendini liitri kohta, mõningal juhul madalamalegi. Lätis ja Leedus on lood nukramadki: lätlastele makstakse täna kohati vaid 30 senti liitri kohta ja Leedukatele 37. On teateid, et poolakatel on olukord veelgi halvem – toorpiima liitri eest käiakse välja vaid 27 senti.