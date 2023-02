Lugeja kurdab: miks prügimaja kaamera mind jälgib? Ametnik: ilmselt nii hakkabki olema

„Tõeline innovatsioon ja IT-lahenduste ärakasutamine, aga milleks seda kõike vaja on? Mustamäel ja Lasnamäel on prügikonteinerid tänavanurkadel ja neid ei valvata, miks on vaja Harku vallas sorteeritud jäätmete toojaid tuvastada ja kaamerasilmaga jälgida? Pigem on probleemiks see, et prahti kiputakse metsa viima,“ kirjutas lugeja Maalehele.