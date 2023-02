Mu kaaslane küsis: „Kas kuuled?“ Vastasin, et kuulen, aga valesti käib. Mina kui kellassepa tütar olin kella tiksumise suhtes treenitud kõrvaga. Tabasin sealse seinakella tiksumises ära n-ö lonkamise. See tähendas, et pendliga kell oli seinal veidi viltuses asendis.