Tasuta gripivaktsiini saavad nüüd kõik soovijad. Terviseamet: gripihooaeg pikeneb, veel tasub vaktsineerida!

Terviseametile on teada, et gripivaktsiiniga hõlmatus on sel hooajal 11,43% Eesti elanikkonnast, üle 65-aastaste seas 26,92%. WHO soovitus aga on, et 65+ riskirühmas oleks hõlmatus vähemalt 75%, et see avaldaks mõju haigestumuse intensiivsusele.