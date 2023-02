Teaduspreemia pälvinud Veiko Uri teab, kus on metsas süsinik

Elutööpreemiad

Mihkel Zilmer on mitmekülgne meditsiinilise biokeemia ja neuroteaduste ekspert ning tunnustatud toitumisspetsialist. Ta on kliinilise ja baasteaduse ühendaja, siirdemeditsiini eestvedaja, kes on toonud molekulaarse vaate kliinilistesse erialadesse kardioloogiast pediaatria ja psühhiaatriani ning kasvatanud üles mitu põlvkonda uusi arstiteadlasi. Mihkel Zilmeri koostööoskus, sõnaseadmise selgus ja innustav tegutsemine on andnud tulemuseks nii arvukaid patente, häid õpikuid kui ka kogu ühiskonda kõnetavaid sõnumeid.