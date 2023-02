Apteekrid tahavad rohkem õigusi, perearstid pole nõus

Apteekrid sooviksid ka ravimiretsepte pikendada ja vaktsineerida, viidates, et see leevendaks perearstide koormust. Perearstid näevad ettepaneku taga pigem ärihuve kui tegelikku vajadust.

„Oleme ikkagi üks suur tükk meditsiini esmatasandist. Eestis töötab ligi 1500 apteekrit, kes on kõik meditsiinilise haridusega ning saaksid suurepäraselt ära teha osa asju, mida praegu teeb perearst või -õde,“ leiab Eesti proviisorapteekide liidu (EPAL) juht Ly Rootslane. „Näiteks kui kroonilise haigusega inimene avastab reede õhtul, et ravimiretsept on lõppenud, tuleb minna EMOsse, mis tundub nende ülekoormuse puhul täiesti mõttetu.“