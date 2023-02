Ülo on igavene juurikas. Ei salli valimisreklaami. Ütleb, et kõigi valimiste eel lähevad reklaamidel lõustad pikemaks, varsti on viiekorruselise maja kõrgused. „Aga mille järgi sa siis kandidaadi valid?“ küsin. Ülo selgitab, kuidas tema kandidaadisse suhtub. Aga valimispäeval võib veel teha täispöörde, kui kandidaat mõne lollusega pildile jääb.