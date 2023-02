Kõigi erakondade kandidaadid on mures selle pärast, et põletame liialt palju puitu ega väärinda seda piisavalt. Asi läheb huvitavaks siis, kui uurida, mida lahendusteks pakutakse.

Kui oluline on Eesti inimestele metsandus? Arutelud meedias on tulised, kuid erakonnad jäävad oma valimisprogrammides üsna üldsõnalisteks. Ka parteide sees on metsaküsimustes palju lahkarvamusi.