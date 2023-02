Liisa-Ly Pakosta: Meie programmis on ikka kõik asjad, mis on võimalik ära teha. See on esimene vastus. Teiseks me usaldame seda, mida ütlevad spetsialistid, asjatundjad ja teadlased. Et asi nii detailseks on läinud, tulebki sealt, et väga paljude inimeste arvamused on ära kuulatud ja siis tehtud üks asjatundlik koond.