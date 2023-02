VIDEO | Lätis komistasid metsamehed karupesa otsa. Taganemise asemel asuti õnnetuid poegi filmima

„Pärast seda, kui YouTube'i kanalil avaldati video, kust paistab, kuidas metsatöölised kogemata kolme pojaga karupesa otsa sattusid, saime palju sõnumeid ja kommentaare. Ühed ütlesid, et pruunkarudel pole valgeid laike ja video on võltsitud, teised soovitasid pojad tekiga katta, kolmandad nõudsid, et minge vaatama, kas emakaru on nende juurde tagasi pöördunud,“ kirjutab Läti väljaanne Medibas.