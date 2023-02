Aitäh, saarerahvas! ehk Mille eest me maksame?

Jutud selle kohta, et eestlaste armastatud komöödia „Siin me oleme“ saab tänapäevase versiooni, hakkasid liikuma juba tükk aega tagasi. Plaan tundus kahtlasevõitu. Esiteks sellepärast, et Juhan Smuuli „Muhu monoloogidest“ pärit „Suvitajate“ põhjal 1978. aastal valminud Sulev Nõmmiku komöödia „Siin me oleme“ on iga eestlase kõvakettale salvestunud. Teiseks ei kipu kultusfilmide uued tõlgendused pahatihti õnnestuma.