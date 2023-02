TURUTABEL | Kuigi toit maksab mullusest rohkem, on näha hinnatõusu aeglustumist

EKI jaanuari hinnavaatlused kauplustes näitasid, et kõik toidukaubad on viimase aastaga kallinenud. Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kondita veiseliha (43,8%), hakkliha (41,3%) ja kohalik broiler (39,9%). Piimatoodetest on aastavõrdluses kõige enam kallinenud hapukoor (58%), kilepakis piim (55,6%) ja kohvikoor (48,3%). Köögiviljadest on enim kallinenud peakapsas (38,6%) ja lahtine porgand (38,1%), kuid lahtise kartuli hind jäi enam-vähem samale tasemele. Saia ja leiva hind on kauplustes tõusnud vastavalt 48,9% ja 34,8%. Eesti muna hind tõusis aastatagusega võrreldes 35,3%, importmuna hind 52,8%.