Eesti lehmade piimatoodang on tõusnud 22 aastat järjest

Piimaveiste jõudluskontrollis oli 2023. aasta 1. jaanuari seisuga 371 karja ja 81 020 lehma, mis moodustab 96,6% Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 273), Lääne-Virumaal (10 204) ja Pärnumaal (9744). Võrreldes aastataguse ajaga on lehmade arv suurenenud 331 võrra ja karjade arv vähenenud 28 võrra.

Oluline on loomade tervis

Somaatiliste rakkude arv näitab lehma tervist ja piima kvaliteeti. Mida madalam on somaatiliste rakkude arv, seda tervem on loom ning kvaliteetsem piim.

Põhjalikum info piimaveiste jõudluskontrolli tulemuste kohta on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi kodulehel.

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 1. jaanuari seisuga 437 karja 35 646 veisega, sealhulgas 15 120 ammlehma. Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv suurenenud 699 veise võrra. Kõige enam on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Pärnumaal (5268), Saaremaal (4945) ja Lääne-Virumaal (4213). Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-anguse tõugu (9062), seejärel limusiini (7839) ja herefordi (5594) tõugu lihaveiseid.