Eesti loomad saavad järjest rohkem kodumaist sööta

„Seitsme aastaga on meie maht neljakordistunud, on tekkinud palju kliente Eestis, mõned suured kliendid Lätis ning uue võimalusena 25kiloses väikepakis söödamüük. Kõike seda arvesse võttes me ei jõua enam varsti olemasolevate tootmisvõimsustega kogu vajalikku sööta toota. Nii et plaanis on tulevikus rajada konkreetselt sellele kohale siin uus söödatehas,“ selgitab Pro Grupi juhatuse liige Leonid Dulub, näidates viimast vana telliskivihoonet, mis nende territooriumile veel jäänud on.