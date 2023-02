Eelmise aasta veebruariga võrreldes on männipalk märgatavalt odavnenud (14,9% ehk 19,2 €/tm). Teiste sortimentide hinnalangus on oluliselt väiksem. Männipeenpalgi hind on aastaga langenud 6,4% (6,6 €/tm), kuusepalgil 1,6% (1,7 €/tm) ja kuusepeenpalgil 1,7% (1,7 €/tm).