Tsaariajal raiuti vähe ja kasutati palju lamapuitu isegi ehituses

Sageli kasutatakse väljendit „intensiivne metsamajandamine“ selgitamata, mida selle all täpsemalt mõeldakse. Metsateaduses tähendab raiete intensiivsus raiutud puidu hulka metsamaa kohta.

Metsaraie intensiivsuse hindamiseks on mitmeid metoodilisi võimalusi. Eestis saab vähemalt riigimetsade puhul alates XIX sajandi esimesest poolest − lähtudes andmete iseloomust − mõõta seda tihumeetrites hektari kohta (tm/ha), kus arvestamise aluseks on likviidne, s.o tegelikult kasutamist leidnud puit ja metsamaa üldpindala.