Eesti parimaks piimatootjaks sai Taani farm

Maaelu Edendamise Sihtasutus ( MES ) valis parimaks piimakarjakasvatajaks Leo Hanseni Härjanurme Mõis a OÜst. Farm kuulub taanlastele ning kas seetõttu või vastupidi, sellest hoolimata, on selle saavutused Eesti piimakarjade seas ühed parimaist.

Eesti ja Taani on viimastel aastatel kahekesi konkureerinud esikohale Euroopa suurima piimatoodangu võistluses. Kord on üks peal, siis jälle teine. Osaühingul Härjanurme Mõis on haruldane võimalus ühendada Eesti ja Taani parimad teadmised, kogemused ja eelised.