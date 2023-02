Ei anna alla! Upitame Reigi pöögi Euroopa aasta puu valimistel kõrgemale!

Arvestades uhket tõsiasja, et aastal 2015 on Eesti europuu võistluse Heiki Hanso mehisel vedamisel ka kinni pannud (meenutagem Orissaare tamme keset jalgpalliväljakut!), siis „millise puu taga“ meie hääled nüüd kinni on? Selgub, et asi võib olla turvatõketes.

Nimelt on aasta puu veebilehel toimuv hääletus üles seatud selliselt, et olles välja valinud kaks puud, kellele soovid oma toetushääle anda, peab häälte lõplikuks kohalejõudmiseks veel klõpsama meili peale tuleval kinnituskirjal. „Oleme saanud väga mitmeid teateid selle kohta, et seda kinnituskirja ei tule, ja seda ei leia ka meiliprügikastist,“ kinnitas Eesti osalust korraldava Loodushoiu Fondi juht Pille Ligi. „Arvata on, et meie riigi serveritesse jõudvaid e-maile monitooritakse praeguse olukorra tõttu eriti karmilt ja karta on, et need kinnituskirjad pole lihtsalt paljudel juhtudel turvatõketest läbi murdnud. Oleme võistluse korraldajatega pidevas ühenduses ja loodame, et praeguseks on olukord paranemas.“