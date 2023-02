VALIMISENNUSTUS | Järgmine võimukoalitsioon jätkab vaidlusi raiemahu ümber

Kõige üksmeelsemad olid vastajad selles osas, kuidas oleks kõige parem kaasata metsaomanikke looduskaitsesse. Tervelt 84% kõigist vastanutest leidsid, et seda tuleks teha lepinguliste suhete kaudu. 11% arvasid, et jätkata võiks nii, nagu praegu, 4% olid seisukohal, et eramaal ei tohiks üldse loodust kaitsta, kui omanik seda ei soovi.