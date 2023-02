Mäletan hästi neid kurnatud, šokis inimesi, kes olid esimeses Tartu Raadimõisa hotelli saabunud bussis. Mina ei olnud enne põgenikega nii lähedalt kokku puutunud. Näha korraga enda ees tervet bussitäit sõja eest põgenenuid, nende kannatusi, kuulata nende lugusid, see oli õudne. Paljude jaoks on Venemaa siin liiga lähedal, üks naine sai teada, et piir asub Tartust ainult 50 km kaugusel ja sõitis Portugali.