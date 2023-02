365 PÄEVA SÕDA | Vabatahtlik Suule Park: nii Kiievist kui ka Harkivist on helistatud ja uuritud, kas Valgas on tööd

„ Vabatahtlik töö polnud mulle ennegi võõras, aga Ukraina sõja järel kulub sellele pea kõik minu vaba aeg,“ tunnistab Suule Park. „Sisuliselt olen 24/7 telefonivalves, pole tähtis, on see hommik või õhtu, talv või öö.“

„Registreerisin ennast esmalt Punase Risti juures, aga praegu ma polegi ühegi organisatsiooniga seotud. Minu telefoninumber levib suust suhu, Valga on väike linnake ja kõik nagunii teavad, et ma pean siin taaskasutuspoodi, abivajajad leiavad tee üles. Väga paljud teavad samamoodi Teresa Sale telefoni, keda ukrainlased nimetavad ema Teresaks – me töötame temaga ka palju koos.