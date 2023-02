SUUR LUGU | Vabaduse Risti kavaler Salme Bergmann polnud sugugi tavaline taluperenaine

„Memm oli veendunud, et Eesti riik tuleb tagasi. Kui kuulutati kohtuotsus ja öeldi, et ta on Nõukogude kodanik, vastas ta: „Ei, ma olen Eesti kodanik ja selleks ka jään!““ Nii iseloomustab Vabadussõja kangelannat, Vabaduse Risti kavaleri Salme Bergmanni (eestistatuna Ilmet) õepoeg Kaupo Ilmet. Tema mälestustes jäi tädi oma tõekspidamistele alati truuks.