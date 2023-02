Eesti lehmad annavad Euroopas kõige rohkem piima

Piimatoodangult oli tippkarjade väljalüpsid 11 527–14 198 kg. Seitsmes karjas tootsid holsteini tõugu lehmad mullu üle 13 tonni piima. Neist parimad, OÜ Kaiu LT (14 198) ja AS Vändra (14 083), koguni üle 14 tonni. Samuti oli piimatoodang 27 karjas üle 12 tonni.

Piima kuivaine kogutoodangult oli 18 karjas rasva- ja valgusumma üle 900 kg. Kolm parimat kuivaine toodangult olid AS Vändra ja OÜ Vändra Vara, mõlemad võrdselt 998, ning OÜ Kaiu LT (992). Ülejäänud 32 tippkarjas oli kuivaine aastane toodang üle 800 kg. Piima rasvasisalduse järgi olid parimad holsteini tõugu karjad Torma POÜ (4,25), OÜ Härjanurme Mõis ja Vao Agro. Valgusisalduse poolest olid parimad Valjala POÜ (3,58), OÜ Aaspere Agro (3,56) ja Kõljala POÜ (3,55) karjad.

Punane või holstein? Mõlemal on oma koht

Mõlema, nii punase kui ka mustakirju tõu edetabelis on esindatud 11 karja. Kahe tõuga edetabelis olevates ettevõtetes on enamikul ülekaalus holstein. Eesti punase tõu osakaal on suurem vaid OÜs Kõpu PM.