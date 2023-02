Rasmus Puur: vaimse tervise seisukohast on kultuuri väga vaja. Et meil oleks vaimne vihmavari, mille alla koonduda

Loominguga saan tegelda ainult siis, kui hakkan kohe hommikul pihta – mida varem, seda parem. Kui aga ees seisavad muud jutud, telefonikõned, koosolekud, siis läheb mõte nii rändama, et pärast muusika kirjutamise lainele saada on väga keeruline, kui mitte võimatu.

Kui käsil on suuremad tellimused, siis sõidan linnast ära. Lülitan ennast igapäevaelust ja melust välja, sest infotulv tapab loomuliku mõtlemise. See on mulle hädavajalik. Kirjutamine on intensiivne, telefon on hääletu peal.

Ütlesid mulle eile, et päev sulas käest. Kuidas see käib?

Jah, vahel on nii. Oli üks koosolek. Seal tekkisid omad arendused, teine koosolek ootas, siis oli proov. Õhtul oli teater.

Saab öelda, et oh kui mitmekülgne noormees...

...aga saab öelda ka, et pealiskaudne. Olen killustatust tundnud küll teatud perioodidel. Isegi valusalt ja häirivalt. Olen olnud elu suhtes liiga ahne, soovides teha kõike. Alles õpin „ei“ ütlemise suurt kunsti. Praegu on nii, et olen aasta algusest õnneks peaaegu iga päev saanud kirjutada. Olen endale võtnud kirjutamise päevad.

Mitmekesisus hoiab samas mu meeled erksana. Väga erinevate inimestega kokku puutumine annab erinevaid impulsse, mis lõpuks ju tahes-tahtmata enesesse kanaliseerid. Ja see omakorda kanaliseerub loomingusse. Ma ilmselt ei suuda ainult ühte vagu ajada.

Muusika kirjutamine on antisotsiaalne. Loominguga tegeldes tõmbavad inimesed ennast elust korraks välja, vaatavad seda kõrvalt. Vaatlevad. Ja mingil teisel hetkel tahaks jälle olla täiega elu keskel ja sees. Erinevates registrites elamine on väga paeluv.

Oled teist aastat presidendi kultuurinõunik. Kõlab uhkelt. Mida see amet endas sisaldab?

Ma ei taha kuidagi seda rolli oma elus üle tähtsustada. Igapäevaelus olen ikka helilooja ja dirigent. Kultuurinõuniku töö on heas mõttes pisteline, laseb võtta teatud vabadusi ka loominguks. Nagu olen aru saanud, langes valik minu kasuks just seepärast, et olen loominguliselt tegev, ei ole ametnik või teoreetik.