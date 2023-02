365 PÄEVA SÕDA | Näitleja Julia Aug: tühistatud, tagasi alguses

Äsja saabus Julia filmivõtetelt Serbia pealinnas Belgradis. Filmi teevad inglased. Julia mängib ema, kes on sõja poolt. Tema filmi-tütar on kirurg ja sinna haiglasse, kus ta töötab, hakkavad saabuma Ukraina sõjas haavata saanud mehed. Tütar on sõja vastu.