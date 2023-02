Grosberg on harjunud, et ta käest küsitakse igasugu küsimusi. Ka neid, millele vastata ei saa. Neid on üsna tihti kusjuures, tõdeb ta. Mis on arusaadav, sest kui keegi ütleb „luure”, tulevad robinal eelarvamused, spekulatsioonid, saladused. „Üks küsimus ongi tihti see, et noh, rääkige nüüd välja mõni saladus, midagi, mida teie teate, aga vot ei ole rääkinud,” naerab ta.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia