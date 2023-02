365 PÄEVA SÕDA | Vabatahtlik Elina Pähklimägi: ma ei tahaks põgeneda oma kodust teise riiki

„Mul endal on kaks last, kolmene ja kaheksane. Ma ei kujuta ette, et peaksin võtma need kaks sõpra ja minema keldrisse, kui pea kohal lendavad pommid. Ma ei taha põgeneda oma kodust teise riiki. Isegi mõte sellest on kirjeldamatult valus. Nemad on sunnitud seda tegema,“ räägib näitleja ja lavastaja Elina Pähklimägi sõjapõgenikest.