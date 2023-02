Uuring: Eesti metsastatistika täidab oma ülesannet, kuid annaks ka üht-teist parandada

Kas me teame, kui palju meil tegelikult on metsa? Kas raiemahu hinnangud on õiged? Miks mets ei suuda täita talle pandud süsinikueesmärke? Kõigile neile küsimustele annab vastuse metsastatistika. Aga seda vaid juhul, kui mõõtmised-arvutused on õiged.