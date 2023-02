Kas soovime osta mune, mille munenud kanad elavad karmimas vangistuses kui kõige jõhkramad kurjategijad?

Eesti inimesed peavad kanade heaolu oluliseks. Kõik munakarbid, mis meie poelettidel väljavalimist ootavad, on täidetud kanade poolt. Hoolivate inimestena on oluline näha munast kaugemale ning otsustada, millist kanade pidamist me oma rahakotiga toetame. Kas soovime osta ja süüa mune, mille munenud kanad elavad karmimas vangistuses kui kõige jõhkramad kurjategijad? Või on meie jaoks oluline, et munad munenud kanad on õnnelikud?

Kanade puurispidamine on kõige julmem viis mune toota. Õnneks peetakse lisaks puuridele kanu ka kolmes kõrgema heaoluga süsteemis. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub kõiki loomasõpru üles eelistama paremates tingimustes elavate õrrekanade, vabalt peetavate kanade või mahekanade mune.

Varasemalt olid puurikanade munad kõige soodsamad, kuid seoses hinnatõusuga on hinnad erinevate pidamisviiside lõikes ühtlustunud. Poodides leidub õrrekanade mune, mis on puurikanade omadest soodsamad. Loomasõbraliku ostuotsuse tegemine on tarbija jaoks üha lihtsam.

Kuidas mõista, kas linnul on hea?

Farmiloomade ja -lindude heaolu hinnatakse selle järgi, kui hästi nad neile loodud tingimustes hakkama saavad. Oluline ei ole mitte ainult negatiivsete kogemuste puudumine, vaid ka positiivsete kogemuste olemasolu.

Kanad on väga sotsiaalsed linnud, kes veedavad suurema osa oma päevast süüa otsides.

Kanade liigiomaste vajaduste alla kuulub siblimine, pinnase nokkimine ja kraapimine, liivavannide võtmine, õrte kasutamine ja pesakastidel munemine. Linnud siblivad, nokivad ja kraabivad pinnast selleks, et toitu leida. Kodukanad jätkavad sellist instinktiivset tegevust ka siis, kui neile on sööt ette pandud. Õhtu saabudes hüppavad kanad meelsasti kõrgemale pinnale nagu puuoks või õrs. Nende jalad on kohastunud tugevalt õrrest kinni hoidma isegi, kui lind on uinunud. Liivavanne võtavad linnud enda puhastamiseks. Munemiseks eelistavad kanad kasutada näiteks õlgedest pesakaste, mida ise oma keha ja jalgadega hoolikalt valmis seavad.