Türi turuplatsil avas uksed talupood

Türi turuplatsil asuv talupood on lahti teisipäevast laupäevani kell 9–14. Silt teatab, et müüakse ka kartulit. Sisse astudes võtab vastu mõnus soe õhk ja selgub, et pakutakse palju rohkem kui kartulit. Saada on kaalikat, priskeid porgandeid, värsket ja keedetud peeti, sibulat, hapukapsast ning meie oma naturaalset eestimaist vitamiinishot’i – hapukapsavedelikku (1,1 eurot pudel). Sõbralik poemüüja selgitab, et kõik see on pärit Kirnas asuvast Jõeääre talust.