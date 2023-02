Spioonipallid on õhus hõljuva prügi seas eliit

USAs tekkinud õhupallipaanikat saab vaadata kahel moel. Ühelt poolt on õhust alla toodud, Hiinast välja saadetud suur õhupall ja selle küljes rippunud tehnikalaadung tõsine julgeolekuoht. Teiselt poolt selgub, et taevas Põhja-Ameerika kohal ongi täis kõikvõimalikku lendavat träni, mis on suures osas üsna kahjutu, kui just kellelegi otse pähe ei saja.